Mannheim-Hochstätt. (pol/rl) Gänzlich aus dem Ruder lief Freitagnacht, 4. Juli, ein Treffen von Fußballfans in einer Wohnung auf der Hochstätt. Zwei 34 und 22 Jahre alte Männer und zwei Frauen im Alter von 28 und 24 Jahren hatten sich in der Wohnung der 28-Jährigen getroffen, um gemeinsam zu zechen und Fußball zu schauen. Dabei soll der ältere Mann den sieben Jahre alten Sohn der 28-Jährigen geschlagen haben. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei, in die sich auch die 42-jährige Nachbarin tatkräftig einmischte.

Die Polizei musste mit mehreren Funkstreifenwagen anrücken, um die Streithähne zu trennen. Der 34-Jährige wurde bei der Schlägerei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Seine 24-jährige Zechgenossin hatte eine Kopfverletzung, lehnte aber ärztliche Hilfe ab. Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.