Mannheim. Eine 16-jährigen Schülerin fuhr mit der Straßenbahn am Mittwochnachmittag, 16. Oktober, gegen 14 Uhr von der Innenstadt kommend in Richtung Käfertal. Ein junger Mann setzte sich neben sie, der ihr später während der Fahrt unbemerkt das Mobiltelefon aus der rechten Jackentasche zog. Am Bahnhof Käfertal stieg der junge Mann aus und begann zu telefonieren. Daraufhin stellte die 16-jährige fest, dass der Mann ein Handy benutzte, dass ihrem sehr ähnlich sah. Als sie in ihrer Jackentasche nachschaute bemerkte sie, dass der Mann ihr eigenes Telefon benutzte und gestohlen hatte. (pol/rl)