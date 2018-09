Mannheim. (pol/eka) Bislang noch nicht ganz geklärt sind Streitigkeiten, die sich am frühen Mittwoch gegen 1.20 Uhr in den G-Quadraten ereignet haben. In einem Wettgeschäft und an einer in der Nähe befindlichen Ampelanlage kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen einer Personengruppe und einem 18-Jährigen. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt. Zu einem Zeitpunkt befand sich der Verletzte in dem Wettgeschäft und die Personengruppe außerhalb.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug einer der Beteiligten an den Einsatz der Glastür der Lokalität, welche hierbei zu Bruch ging. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0621/12580 zu melden.