Mannheim-Oststadt. (pol/rl) Von vier Männern angegriffen wurden zwei Männer und eine Frau im Alter von 20 und 23 Jahren auf dem Friedrichsplatz am Wasserturm am späten Dienstagabend. Gegen 21.45 Uhr sprachen die Täter ihre Opfer erst an, dann schlugen und traten sie grundlos auf ihre Opfer ein. Als die drei Angegriffenen sich wehrten, zückte einer der Täter ein Messer. Danach flüchteten die vier Angreifer zu Fuß in Richtung Seckenheimer Straße.

Die beiden jungen Männer wurden bei dem Kampf leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Die vier Angreifer sollen etwa 1,80 Meter groß und etwa 20 Jahre alt sein. Zwei davon hatten dunkle Haare. Ein Täter trug ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.