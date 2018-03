Mannheim-Gartenstadt. (pol/rl) Von Unbekannten niedergeschlagen wurde am Mittwochabend ein 36-jähriger Mannheimer im Stadtteil Gartenstadt. Der Mann war gegen 19.15 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er bemerkte, dass er von zwei Männern verfolgt wurde. Am Carl-Benz-Bad wurde er von hinten niedergeschlagen und auf dem Boden liegend mit Fußtritten traktiert. Dann verlor er kurz das Bewusstsein. Als er wieder aufgewachte, verständigte er die Rettungsleitstelle. Die ebenfalls verständigte Polizei fahndete in der Umgebung nach den beiden Tätern und befragte Passanten.

Bei den Tätern soll es sich um einen größeren schlanken und um einen kleineren kräftigeren Mann handeln. An mehr konnte sich das Opfer nicht erinnern. Das Polizeirevier Sandhofen ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sandhofen (0621/ 77769-0) in Verbindung zu setzen.