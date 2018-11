Mannheim. (pol/rl) Beim Überqueren der Zellstoffstraße angefahren wurde ein 29-jähriger Fußgänger am Sonntagabend. Laut Polizeibericht wollte der Mann kurz vor 23 die Straße an der Einmündung zur Sandhofer Straße überqueren. Als er auf der Fahrbahn war, erfasste ihn ein weißer BMW älteren Baujahres, der sich aus Richtung Zellstoffstraße kam. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten nach rechts in die Sandhofer Straße in Richtung Sandhofen fort.

Der 29-Jährige wurde leicht verletzt, ging noch in seine Wohnung und verständigte von dort aus die Polizei. An dem BMW sollen bulgarische Nationalitätskennzeichen angebracht gewesen sein. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der 0621/77769-0 mit der Polizei Mannheim-Sandhofen in Verbindung zu setzen.