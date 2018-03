Mannheim. (pol/web) Ein 22 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstagmorgen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der junge Mann wollte um 5.30 Uhr die Waldhofstraße an einer Fußgängerfurt überqueren. Er kam von der Zeppelinstraße und lief in Richtung Neuer Messplatz. Beim Queren der Straße wurde der 22-Jährige von dem Wagen eines 29 Jahre alten Mazdafahrers erfasst, der in Richtung Luzenberg fuhr. Der 22-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.

Ein Notarzt versorgte den jungen Mann noch am Ort des Geschehens, ein Krankenwagen brachte das Unfallopfer anschließend in eine Klinik. Ein Alkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,5 Promille. Da beide Beteiligten noch an der Unfallstelle angaben, jeweils bei „Grün!“ gelaufen beziehungsweise gefahren zu sein, sucht die Polizei nun dringend Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Mannheimer Verkehrspolizei unter der 0621/174-4045 entgegen.