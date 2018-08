Mannheim-Friedrichsfeld. (pol/rl) Ein Roller und ein Auto kollidierten am Montagmittag an der Kreuzung Fliederstraße und Main-Neckar-Bahn-Straße Gegen 12.10 Uhr wollte die 44-jährige Autofahrerin in die Main-Neckar-Bahn-Straße abbiegen, als ihr ein Rollerfahrer die Vorfahrt nahm. Bei dem Zusammenstoß wurden laut Polizei beide Fahrzeuge beschädigt. Der Rollerfahrer und sein Mitfahrer fielen auf die Straße und verletzten sich offenbar. Sie begannen jedoch sofort, an der Unfallstelle liegende Rollerteile und Glassplitter aufzusammeln und verschwanden danach von der Unfallstelle. Bei dem Roller soll es sich um ein getuntes blaues Fahrzeug gehandelt haben.

Die Autofahrerin beschrieb die beiden Personen wie folgt: Der Fahrer soll etwa 17 Jahre alt und schlank sein. Über den Beifahrer konnte sie nichts genaueres zu Protokoll geben.