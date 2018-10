Mannheim. (pol/mün) Eine 63-jährige Mannheimerin verletzte sich am späten Montagabend bei einem Sturz in einer anfahrenden Straßenbahn schwer.Die Frau war gegen 22.40 Uhr in einer Tram der Linie 1, Richtung Rheinau unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Als sich die Bahn an der Haltestelle "Abendakademie" wieder in Bewegung setzte, verlor die Neckarstädterin das Gleichgewicht und stürzte so unglücklich mit dem Gesicht auf die Kante einer Treppenstufe, dass sie sich schwere Verletzungen zuzog.

Mit einem Mittelgesichtstrauma und einem Nasenbeinbruch kam die Gestürzte nach notärztlicher Erstversorgung in ein Mannheimer Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr die Straßenbahn "normal" an. Der Zugverkehr war für etwa 20 Minuten unterbrochen.