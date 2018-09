Mannheim. (pol/mare) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einer Straßenbahn der Linie 7 ist es am späten Dienstagvormittag im Friedrichsring gekommen.

Ein ortsunkundiger 57-jähriger Mann war gegen 11.30 Uhr in Richtung Luisenring unterwegs, als er in Höhe U 2 verkehrswidrig links abbog und die Straßenbahn übersah, die versetzt hinter ihm in die gleiche Richtung fuhr. Verletzt wurde niemand.

Während der Unfallaufnahme war der Schienenverkehr im Friedrichsring in Richtung Ludwigshafen und Neckarstadt bis gegen 12.30 Uhr unterbrochen.