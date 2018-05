Mannheim. (pol/rl) Zu zwei Feuern in der Kleingartenanlage "Herzogenried" kam es am Mittwochabend. Kurz nach 20 Uhr meldete ein Zeuge außerhalb der Gartenanlage die beiden Brände der Polizei.

Als Polizei und Feuerwehr kurz danach in der Kleingartenanlage eintrafen, war in einem Garten der vordere Teil der Gartenlaube bereits verbrannt. In einem etwa 50 Meter entfernten Garten konnte die Feuerwehr das Übergreifen des dort entfachten Feuers auf die Gartenlaube noch verhindern. Die Ursache der beiden Feuer ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat Brandstiftung bisher noch nicht ausgeschlossen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Brandermittler des Kriminalkommissariats Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-5555 melden.