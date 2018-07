Mannheim. (pol/rl) Möglicherweise hat ein 35-jähriger Mann den Brand im ICE "Celle" am frühen Dienstagmorgen gelegt. Der Verdächtige steht im dringenden Verdacht, gegen 1.30 Uhr in der Toilette des Waggons 27 auf der Fahrt von Frankfurt nach München vorsätzlich Feuer gelegt zu haben. Er habe sich laut Polizei erst noch im Zug als Bundespolizeibeamter ausgegeben und bei den Löscharbeiten geholfen. Als die Polizei vor Ort eintraf, war er plötzlich verschwunden.

Der Mann ist der Polizei offenbar bekannt. Laut Polizeibericht besteht der Verdacht, dass der 35-Jährige in Zügen der Bahn im Bundesgebiet unterwegs ist, um Reisende zu bestehlen. Möglicherweise sei er auch für den Brand in einem IC bei Oberwesel am späten Montagabend verantwortlich, hieß es von Seiten der Polizei.

Der Verdächtige soll etwa 35 Jahre alt sein, ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und hat eine muskulöse, trainierte Figur. Er hat kurze, hellbraune bis blonde Haare und trug eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Mannheim unter der 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.