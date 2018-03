Mannheim. Bei einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof hat am Dienstag um 19.30 Uhr ein 32-Jähriger zwei Polizisten angegriffen. Grund der Kontrolle war ein unsittlicher Vorgang des Mannes in einem ICE. Ein Zugbegleiter hatte beobachtet, wie der Mann zwei junge Frauen unsittlich berührte und sein Geschlechtsteil entblößte. Beim Halt sollte er der Bundespolizei übergeben werden. Dabei zeigte er sich äußerst aggressiv, beleidigte die Beamten massiv und ging bei der Überprüfung seiner Personalien auf diese mit Fäusten los. Daraufhin wurde er am Boden gefesselt. Die Überprüfung ergab, dass er bereits mehrfach wegen Exhibitionismus polizeilich in Erscheinung getreten war. Auf dem Weg zur Wache trat er um sich und versuchte die Beamten zu beißen und mit Kopfstößen zu verletzen. In den Diensträumlichkeiten brachte er einem Beamten mehrere Schürfwunden und Prellungen und einem anderen eine zehn Zentimeter lange Risswunde am Unterarm bei.