Mannheim. (pol/abs) Ein 35-jähriger Exhibitionist wurde am Montag in einem Bekleidungsgeschäft in den Quadraten festgenommen. Der Mann war von dem Ladendetektiv in einer Umkleidekabine erwischt worden, wo er, umgeben von Damenunterwäsche, onaniert hatte. Zuvor hatte sich der Mann völlig nackt einer Frau in der Damenumkleide gezeigt. Die Frau hatte daraufhin den Ladendedektiv informiert und das Geschäft verlassen. Der Detektiv nahm den Mann vorläufig fest und informierte die Polizei.

Die Beamten brachten den Exhibitionisten auf die Polizeiwache, wo er durchsucht und erkennungsdienstlich behandelt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige, das Dezernat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet die geschädigte Frau, sich unter Telefon 0621/1745555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.