Mannheim. (pol/mün) Am Dienstagnachmittag kam es im Käfertaler Wald bei Mannheim erneut zu mehreren Flächenbränden. Insgesamt kam es an fünf unterschiedlichen Stellen aus bislang unbekannter Ursache zu einem Feuer, wie die Polizei mitteilt. Eine Brandausbruchstelle lag hierbei auf Hessischer Gemarkung. Die größte Brandfläche umfasste ein Ausmaß von 300 Quadratmetern. Die Feuerwehr hatte die Brände schnell unter Kontrolle. Die letzten Löschmaßnahmen waren gegen 18 Uhr beendet. Durch das Brandgeschehen entstand lediglich Flurschaden und kein Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt, so die Polizei.