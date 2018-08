Mannheim (pol/fhs) Am Sonntag gegen 13 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos, in dessen Verlauf sechs Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Ein 47-jähriger Auto-Fahrer fuhr die Seckenheimer Landstraße in Fahrtrichtung Seckenheim. Hierbei übersah er, dass vor ihm verkehrsbedingt der Wagen einer 37-jährigen wartete. Der 47-Jährige fuhr mit seinem Auto ungebremst auf.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen der 37-Jährigen noch auf zwei weitere ebenfalls an dieser Stelle wartende Fahrzeuge geschoben. Die Frau wurde durch den Aufprall schwer verletzt und kam nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Eine 30-jährige Schwangere, die als Beifahrerin in dem vordersten Fahrzeug saß, wurde vorsorglich durch die eingesetzten Rettungskräfte auch in ein Krankenhaus gebracht, konnte dies aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Die restlichen Beteiligten wurden leicht verletzt und mussten nicht medizinisch versorgt werden. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Unfall teilweise erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro.