Mannheim. Eine 24-jährige Autofahrerin wurde bei einem Unfall mit einem Sattelschlepper am Montagabend, 22. Juli, leicht verletzt. Laut Polizei war der 38-jährige Lenker eines Sattelschleppers gegen 18.45 Uhr in der Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung SAP-Arena unterwegs. Im Bereich der Einmündung der Xaver-Fuhr-Straße wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und übersah den Ford einer jungen Frau aus Ladenburg. Durch den Zusammenpralls wurde der Sportwagen der 24-Jährigen um 180 Grad gedreht und in die Mittelleitplanke geschoben. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 11.000 Euro. (pol)