Mannheim. Der Einbruch in eine Erwachsenen-Ausbildungseinrichtung in der Neckarstadt wurde der Mannheimer Polizei am Sonntagabend gemeldet. Zwischen 15 und 21 Uhr hatten Unbekannte zunächst vergeblich versucht, die Eingangstür des Schulungszentrums aufzuhebeln. Anschließend schlugen sie eine vergitterte Glastür ein. In dem Bürotrakt wurden weitere abgeschlossene Zimmertüren aufgehebelt und eingetreten. Mehrere Schränke und Behältnisse wurden in den Büros geöffnet und durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die abschließenden Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Neckarstadt geführt. (pol/nb)