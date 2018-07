Mannheim. (pol/rl) Ein Randalierer war am späten Mittwochabend in den F-Quadraten unterwegs. Gegen 23.35 Uhr beobachtete ein Passant wie ein Mann im Quadrat F 7 die Heckscheibe eines geparkten BMW einschlug und rief daraufhin die Polizei. Der Täter flüchtete daraufhin per Fahrrad in Richtung F 6. Dabei schlug er mit einem Nothammer an sechs weiteren geparkten Fahrzeugen die Scheiben der Fahrertüren ein. Die Polizei hält es für möglich, dass der Täter die Heckscheibe des BMW eingeschlagen hatte, um etwas aus dem Kofferraum des Autos zu stehlen. Der Gesuchte soll ein etwa 25-jähriger Mann sein, der etwa 1,80 Meter groß ist und auffällig bunt gefärbtes Haar trägt. Er trug zudem eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Hose.

Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls, Personen, die Hinweise zum Täter geben können oder andere geschädigte Fahrzeughalter sich unter der 0621/1258-0 zu melden.