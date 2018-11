Mannheim. (pol/sbl) Ein 29-jähriger Audi-Fahrer und ein 21-jähriger Ford-Fahrer stießen am Donnerstag gegen 8.15 Uhr auf dem Parkring in Höhe der Einmündung Rheinvorlandstraße bei einem Fahrstreifenwechsel zusammen. Der Audi schleuderte nach rechts und kam im Grünstreifen zum Stehen, der Ford prallte in die linken Leitplanken.

Beide Fahrer sowie die Beifahrerin im Audi wurden leicht verletzt und begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Da beide Beteiligten unterschiedliche Aussagen zum Unfallablauf machten, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Zeugen melden sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der 0621/174-4045.