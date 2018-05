Mannheim. (pol/mün) Am Dienstag, 28. Oktober, entdeckte ein Mitarbeiter des Kampfmittel-Beseitigungs-Dienstes gegen 15 Uhr auf einer Großbaustelle im Mannheimer Stadtteil Feudenheim eine Bombe. Nach der teilweisen Freilegung durch den Experten wurde festgestellt, dass es sich um eine 125-Kilogramm-Großbrandbombe handelt, teilt die Polizei mit. Der unmittelbare Bereich um den Fundort in der Odenwaldstraße/Lauffener Straße musste durch die Polizei abgesperrt, eine Buslinie musste umgeleitet werden. Derzeit wird die Bombe geborgen und zusammen mit der Berufsfeuerwehr in ein sogenanntes Bergefass verladen. Anschließend wird das Fass mit der Bombe unter Polizeibegleitung auf das Gelände des Kampfmittel-Beseitigungs-Dienstes nach Stuttgart gebracht.