Mannheim-Innenstadt/Heddesheim. (pol/rl) Ein 20-Jähriger Betrunkener randalierte am Dienstagabend, 22. April, in einem Fachgeschäft in den O-Quadraten. Laut Polizei betrat der stark alkoholisierte Heddesheimer das Geschäft gegen 18 Uhr und pöbelte den Geschäftsführer sowie eine Angestellte an. Die Aufforderung des Geschäftsführers, dass er das Geschäft verlassen solle, ignorierte der Betrunkene.

Als die verständigte Polizei mit mehreren Funkstreifenwagen anrückte, versuchte sie den 20-Jährigen zu überzeugen, das Geschäft freiwillig zu verlassen. Als der Betrunkene auch den "freundlichen Hinweis" der Polizei missachtet, sprachen die Beamten einen Platzverweis aus. Doch anstatt zu gehen, beleidigte der Heddesheimer die Beamten auf das Übelste und trat und schlug nach ihnen. Mit vereinten Kräften gelang es den Beamten den 20-Jährigen zu Boden zu bringen und in den Polizeigewahrsam einzuliefern.