Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) In volltrunkenem Zustand verursachte am späten Dienstagvormittag, 22. April, eine Autofahrerin in den K-Quadraten einen Verkehrsunfall und flüchtete dann vom Unfallort. Gegen 11.20 Uhr fuhr die 71-jährige Neckarstädterin laut Polizeibericht zwischen den Quadraten K 2 und K 3 auf den an einer roten Ampel stehenden VW eines 32-jährigen Heidelbergers auf. Die Unfallverursacherin stieg aus, ließ ihren Kleinwagen einfach stehen und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Eine Streife des Polizeireviers Neckarstadt nahm die Mannheimerin schließlich in der Nähe ihrer Wohnanschrift fest. Beim Alkoholtest pustete sie fast 1,8 Promille. Sie musste daher mit zur Wache kommen, wo ihr von einem Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen die Seniorin wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.