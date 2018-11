Mannheim-Sandhofen. (pol/rl) Mehrere Betonkübel mit Kies entwendete Sonntagabend ein 61-jähriger Mannheimer von einer Baustelle im Stadtteil Sandhofen. Der Mann wurde gegen 22.15 Uhr von einem Anwohner beobachtet, wie er an einem unbezogenen Neubau im Werner-Nagel-Ring drei Kübel mit Kies füllte und diese dann mit seinem Kombi abtransportierte. Der Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 61-Jährigen an der nahegelegenen Anschrift noch im Fahrzeug sitzend antreffen. Er gab den Diebstahl zu und musste den Kies zurückbringen. Bereits am Freitag zuvor wurde der Mann bei einem Beutezug beobachtet und hatte auch hier drei Kübel Kies gestohlen. Das Polizeirevier Sandhofen ermittelt nun wegen Diebstahl in mehreren Fällen gegen den Mann.