Mannheim. (pol/ar) Ein unbekannter Täter hat in Mannheim von einem Balkon aus mit Wasser gefüllte Kondome und Eier auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen. Wie die Polizei mitteilt, traf der Täter in der Nacht zum Freitag, 4. Juli, in der Seckenheimer Straße den VW eines 25-Jährigen. Der Fahrer erschrak zwar heftig, konnte aber geistesgegenwärtig sein Auto anhalten. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Beim Eintreffen der Polizei waren alle Lichter in den Wohnhäusern ausgeschaltet. Auf der Straße wurden Eierschalen und aufgeplatzte Kondome gefunden. Die Polizei spricht in ihrer Meldung von einem "gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr".