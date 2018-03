Mannheim. (pol/mün) Am Sonntagabend kam es am Mannheimer Kurpfalzkreisel zu einem Schlagabtausch mitten auf der Straße. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Auto auf dem Luisenring und wollte gegen 19.50 Uhr in Richtung Neckarstadt abbiegen. Unvermittelt wurde er aus einem neben ihm stehenden Audi durch den Fahrer und den Beifahrer unflätig beleidigt, heißt es im Polizeibericht. Als beide Parteien aus ihren Fahrzeugen ausstiegen, griffen mehrere Personen aus dem Audi den 33-Jährigen an und prügelten auf ihn ein. Er stürzte auf den Außenspiegel seines Autos und erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung sei nicht notwendig gewesen. Die Angreifer entfernten sich in Richtung Neckarstadt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621 / 33010 zu melden.