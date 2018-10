Mannheim. Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwoch, 24. Juli, im Mannheimer Stadtteil Schönau. Laut Polizei fuhr ein 12-Jähriger auf seinem Mountainbike gegen 18.45 Uhr in der Lilienthalstraße in Richtung Sandhofen. Beim Kreuzen der Königsberger Allee sprang die Radfahrerampel auf Rot um, als sich das Kind noch auf der Fahrbahn befand. Einem Autofahrer ging dies wohl zu langsam. Er hupte und als der Junge mit seinem Vorderrad die gegenüberliegende Straßenseite erreicht hatte, fuhr er einfach los. Das Auto erfasste das Fahrrad am Hinterreifen. Der Junge überschlug sich, stürzte zu Boden und zog sich dabei ein stumpfes Bauchtrauma zu. Im Wegfahren soll der rabiate Autofahrer den 12-Jährigen zudem noch auf das Übelste beleidigt haben. Der Mann verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern und entfernte sich Richtung Kattowitzer Zeile. Bei dem Fahrzeug des Gesuchten soll es sich um einen schwarzen Wagen in Golf-Größe gehandelt haben. Der Fahrer hatte dunkelblondes Haar, trug ein T-Shirt und sei braun gebrannt gewesen. Die Verkehrsunfallaufnahme des Polizeipräsidiums Mannheim bittet Zeugen sich unter der 0621/1740 zu melden. (pol)