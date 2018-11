Mannheim. (pol/mün) Der Versuch eines 74 Jahre alten Opel-Fahrers, im Mannheimer Stadtteil Neckarau die Fahrbahn zu wechseln, endete glücklicherweise glimpflich. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann am Mittwoch kurz nach 10 Uhr am Neckarauer Übergang in Richtung Speyerer Straße fahren. Beim Fahrbahnwechsel kollidierte er mit einem Audi, der auf gleicher Höhe fuhr.

Der Opel wurde durch den Zusammenstoß abgewiesen und prallte am Fahrbahnrand an die Bordsteinkante. Daraufhin überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der Opelfahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.