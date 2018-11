Mannheim. (pol/eka) Am Dienstagabend gegen 20 Uhr überholte ein 30-jähriger Fahrer eines Hyundai auf der Diffenestraße kurz vor der Altrheinbrücke einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren prallte er gegen den Bordstein und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bis sein Fahrzeug nach rund 30 Metern im Gebüsch auf dem Dach liegen blieb. Anschließend machte sich der Fahrer zu Fuß davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Streife traf den Mann wenig später an seiner Wohnanschrift an.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Seinen Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen. Er besitzt nämlich keinen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an.