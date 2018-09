Mannheim. (pol/eka) In der Rheingoldstraße im Stadtteil Neckarau kam es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 72-Jähriger befuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem Daimler-Benz die Rheingoldstraße in Richtung Neckarau Mitte.

Am Kreisel zum Neckarauer Waldweg/Promenadenweg missachtete er die Vorfahrt einer anfahrenden Straßenbahn der Linie 3, die von der Endhaltestelle Rheingoldhalle kam und kollidierte mit dieser. Das Auto wurde um einige Meter mitgeschleift, wobei ein Signalmast im Gleisbereich beschädigt wurde. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Daimler-Fahrer Alkoholgeruch wahr.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Er wurde zur Blutentnahme mit zum Polizeirevier genommen. Sein total beschädigtes Fahrzeug, wurde auf einem Parkplatz verschlossen abgestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.