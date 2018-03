Mannheim. (pol/pad) Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag im Stadtteil Waldhof ereignete, wurde ein achtjähriges Kind schwer verletzt. Die Beamten der Verkehrsunfallaufnahme suchen nun nach Zeugen.

Laut Polizeibericht wollte der kleine Junge gegen 15.15 Uhr die Hanauer Straße auf Höhe der Hausnummer 51 überqueren, achtete aber nicht auf den herannahenden Pkw eines 24-jährigen Mannheimers. Der Mann war mit seinem BMW in Richtung Speckweg unterwegs, als er das Kind frontal erfasste. Der Junge wurde über die Fahrbahn geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach notärztlicher Erstversorgung kam der kleine Patient mit mehreren Prellungen und einem Beinbruch in ein Mannheimer Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/174-0 bei der Polizei zu melden.