Mannheim. (pol/mün) Ein 22 Jahre alter Mann wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Mannheimer Innenstadt leicht verletzt und musste nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer nahm kurz vor 21 Uhr an der Kreuzung Q5/R6 dem 22-Jährigen Mitsubishi-Fahrer die Vorfahrt. Der Audi kam daraufhin von der Fahrbahn ab, riss einen Metallpfosten aus der Verankerung und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Der Fahrer des Mitsubishi erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Nach der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt.