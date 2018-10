Mannheim. (pol/eka) In Ihrer Wohnung im Stadtteil Lindenhof gefesselt und beraubt wurde eine alleinlebende 89-jährige Dame. Am Donnerstag, gegen 12 Uhr, klingelte ein Unbekannter in der Claus-von-Stauffenberg-Straße bei der Frau und gab vor, ein Paket für eine Nachbarin hinterlegen zu wollen. Um diese Behauptung zu untermauern führte der Mann einen schuhschachtelgroßen Karton mit sich. Nachdem die gutgläubige Geschädigte die Haustür geöffnet hatte, wurde sie von dem Täter in die Küche gedrängt und auf einen Stuhl gesetzt, wo ihr dann mit einem mitgebrachten Klebeband die Hände zusammengebunden wurden. Nachdem der alten Dame auch noch der Mund verklebt worden war, durchsuchte der Täter die Wohnung, nach bisherigem Kenntnisstand erfolglos, nach Wertsachen. Bevor der Mann den Tatort nach kurzer Zeit wieder verließ befreite er selbst die Geschädigte, indem er die Fesselung zerschnitt. Durch die Tatausführung wurde das Opfer körperlich nicht verletzt, jedoch leiteten die aufnehmenden Kriminalbeamten eine Opferbetreuung in die Wege.



Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat mit starken Kräften und unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06 21 / 1 74 55 55 zu melden. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Mann, auf welchen folgende Beschreibung passt und welcher am gestrigen Tag in der Tatortnähe als angeblicher Paketbote unterwegs war. Er soll laut Täterbeschreibung circa 55 bis 60 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er war unrasiert, sprach gutes Deutsch, trug eine Mütze oder Hut. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Anzug mit Emblemen an Revers und Ärmeln. Zudem führte einen braunen, etwa schuhschachtelgroßen Karton mit sich.