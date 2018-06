Mannheim. (pol/eka) Am Dienstagvormittag wurde ein 85-jähriger Mann in seiner Wohnung überfallen. Gegen 9.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür des Rentners in der Bachstraße. Nachdem er geöffnet hatte, drängten ihn zwei maskierte Täter, ein Mann und eine Frau, mit einer Pistole bewaffnet, in die Wohnung zurück und verlangten Bargeld. Mit mehreren hundert Euro Beute suchten die Verbrecher das Weite. Der Überfallene suchte Hilfe bei einem Nachbarn und verständigte die Polizei, die derzeit im Bereich der Oststadt und der Innenstadt mit allen verfügbaren Kräften fahndet. Der 85-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und anschließend ärztlich versorgt.

Das verbrecherische Duo wird wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist männlich, circa 1,80 Meter groß, kräftig und dunkel gekleidet. Der zweite Täter ist circa 1,65 Meter groß, wahrscheinlich weiblich und dunkel gekleidet. Beide trugen dunkle Handschuhe und sprachen Deutsch. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Ob diese Tat mit einer weiteren Tat vor wenigen Tagen in der Innenstadt zusammenhängt, bei der eine 80-jährige Frau in ihrer Wohnung in E 3 überfallen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern und deren Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.