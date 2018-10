Mannheim. (pol/pad) Bei einem Sturz in der Straßenbahn verletzte sich eine 84-Jährige Rentnerin am Mittwochnachmittag schwer. Laut Polizeibericht hielt die Straßenbahn der Linie 7 gegen 14.10 Uhr an der Haltestelle Bibienastraße, um Fahrgäste aus- und einsteigen zu lassen. Nur wenige Meter nachdem die Bahn sich wieder in Bewegung gesetzt hatte, querte ein unachtsamer VW-Bus-Fahrer die Gleise, sodass der Fahrer der Straßenbahn eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Hierbei stürzte der 84-Jährige Fahrgast zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit Prellungen und Verdacht auf eine Ellenbogenfraktur wurde die Frau in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert.

Der bisher unbekannte Fahrer des VW-Busses mit Mannheimer Kennzeichen fuhr nach dem Vorfall einfach weiter. Die Verkehrsunfallaufnahme des Mannheimer Polizeipräsidiums hat weitere Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen sich unter 0621/174-0 zu melden.