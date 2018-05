Mannheim. (dpa-lsw/pol/mün)) Ein 81-jähriger Fußgänger ist in Mannheim von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der Mann trat am Samstagabend hinter einem parkenden Auto mit Kastenaufbau auf die Straße, um sie überqueren. Der Fußgänger wurde unter ein Auto geschledúdert und noch an der Unfallstelle durch Sanitäter und Notarzt medizinisch versorgt. In einem Mannheimer Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermutlich sei der 81-Jährige für den 34-jährigen Autofahrer schlecht zu sehen gewesen, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit.