Mannheim. (pol/mün) Eine Autofahrerin aus Mannheim wurde am Sonntagmittag schwer verletzt, als sie von der Straße abkam und gegen einen Abspannmast prallte. Die 76-jährige fuhr laut Polizei kurz nach 15 Uhr in Richtung Ludwigshafen und kam in der Rechtskurve der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke von der Fahrbahn ab. Die Polizei vermutet, dass die Frau zu schnell war.

Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Opel wurde abgeschleppt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.