Mannheim. (pol/eka) Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Dienstag in der Sachsenstraße am Vogelstangsee ereignete. Ein 72-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad gegen 13.30 Uhr auf dem Fuß- und Radweg zwischen dem Oberen und Unteren See, als ein bislang unbekannter Radfahrer plötzlich abbiegen wollte und er mit diesem leicht zusammenstieß.

Hierdurch wurde keiner der beiden verletzt, dennoch wurde der Unbekannte sofort aggressiv, ging auf den 72-Jährigen los und beschimpfte ihn. Im Verlauf dessen, schlug und trat er auf den Rentner und sein Fahrrad ein, wodurch dieser zu Boden fiel und sich Verletzungen zuzog. Der Mann ließ den Geschädigten liegen und fuhr zwischen den Seen in Richtung Wallstadt davon.

Der aggressive Radfahrer soll circa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hat eine kräftige, sportliche Statur, braune, glatte, halblange Haare und trug schwarze Shorts und ein T-Shirt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der 0621/71849-0 oder dem Polizeiposten Mannheim-Vogelstang unter der 0621/70770-0 in Verbindung zu setzen.