In Mannheim stellte die Polizei 690 Marihuana sicher. Zwei Tatverdächtige wurden am 20. November in Untersuchungshaft genommen. Foto: Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim. (pol/sfa) Bei einem Einsatz gegen zwei Drogenhändler stellte die Polizei bereits in der vergangenen Woche rund 680 Gramm Marihuana bei zwei Tatverdächtigen sicher. Die Drogen haben einen Verkaufswert von mehr als 7000 Euro. Außerdem wurden bei den Verdächtigen zahlreiche gefälschte Ausweise gefunden. Die beiden Männer im Alter zwischen 20 und 21 Jahren kamen am vergangenen Donnerstag, 20. November, in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.