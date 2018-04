Mannheim. (pol/sfa) Am Montagnachmittag, 27. Oktober, hat eine 63-jährige Frau die Polizei in der Mannheimer Neckarstadt fast vier Stunden lang beschäftigt. Gegen 11.45 Uhr suchte ein Gerichtsvollzieher die Mannheimerin auf, um einen Beschluss zur Wartung des Wasserboilers in ihrer Wohnung zu vollstrecken. Daraufhin verbarrikadierte sich die 63-Jährige in ihrer Wohnung.

Auch die hinzugerufene Polizei konnte die Frau nicht dazu bewegen, ihre Wohnung zugänglich zu machen. Als die Beamten versuchten, die Tür zu öffnen, stach die Protestierende mit einem Messer durch den Türschlitz. Weitere Versuche, die Frau zur Kooperation zu bewegen, waren erfolglos. Gegen 15.20 Uhr griff schließlich das Spezialeinsatzkommando der Polizei Baden-Württemberg ein und überwältigte die 63-Jährige in ihrer Wohnung. Dabei wurde diese leicht an der Hand verletzt. In weiteren Ermittlungen sollen nun die Ursachen für das Verhalten der Frau geklärt werden.