Mannheim. (pol/rl) Eine 18-Jährige geschlagen haben soll ein etwa 60 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Seckenheimer Landstraße am Sonntagabend. Gegen 18.50 Uhr war es auf dem Parkplatz zu einem verbalen Streit zwischen einer Gruppe Jugendlicher und dem Mann gekommen. In dessen Verlauf schlug der Mann einer 18-Jährigen mit der Hand ins Gesicht, ging dann in die Tiefgarage. Dann fuhr er mit einem VW aus der Garage. Auf dem Parkplatz mussten zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren dem Wagen ausweichen. Danach fuhr der VW davon.

Der Schläger soll etwa 60 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er hatte graue Haare, eine Halbglatze und osteuropäisches Aussehen. Er trug ein rot-kariertes Hemd und Jeans. Zeugen werden gebeten sich unter der 06203/93050 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.