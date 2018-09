Mannheim. (pol/rl) Schwere Verletzungen zog sich ein 50-jähriger Autofahrer aus Hessen bei einem Unfall am Mittwoch auf der B 44 zwischen Mannheim-Sandhofen und Lampertheim zu. Kurz vor der Landesgrenze kam der Fahrer gegen 10.20 Uhr mit seinem VW-Polo nach rechts von der Straße ab. Dabei prallte er gegen einen Baum, wurde abgewiesen und kam schließlich in einem Feldgrundstück zum Stillstand. Die Freiwillige Feuerwehr Lampertheim, die mit zehn Mann im Einsatz war, konnte den eingeklemmten Verletzten aus dem Auto bergen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurde der 50-Jährige mit einen Krankenwagen in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.