Mannheim. (pol/eka) Zwei unbekannte Täter attackierten am frühen Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, vor dem Hauptbahnhof in Höhe eines Irish-Pubs einen Mann mit Pfefferspray. Der 49-Jährige hatte gerade die Kaiserringpassage durchquert, als ihm zwei Unbekannte entgegen kamen, ihn wortlos besprühten und vermutlich Wertgegenstände aus seiner Kleidung nehmen wollten. Durch ungezieltes um sich schlagen gelang es dem 49-Jährigen einen Diebstahl zu verhindern und die Männer in die Flucht zu schlagen. Hierbei verletzte er sich leicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Erst am Donnerstag wurde ein ebenfalls 49-Jähriger von einem Unekannten mit Pfefferspray angegriffen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 06 21/1 74 55 55 in Verbindung zu setzen.