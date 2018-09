Mannheim. (pol/eka) Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau forderte am späten Donnerstagabend kurz vor Mitternacht den Fahrer eines Renault Kastenwagens in der Neckarauerstraße zum Anhalten zwecks Personen- und Fahrzeugkontrolle auf. Im Rückspiegel beobachteten die Polizeibeamten, wie die beiden Männer die Fahrerplätze tauschten. Der Anweisung, aus dem Auto zu steigen, kamen der 35- und 43-Jährige nur sehr zögerlich nach. Der 43-Jährige, der den Wagen zum Feststellungszeitpunkt steuerte, gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Nachdem sich auch der Komplize nicht ausweisen konnte, wurden beide zur Dienststelle gebracht. Im Laderaum des Kastenwagens fanden die Polizeibeamten mehrere Kfz-Teile. Über deren Herkunft liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Eine Drogenüberprüfung bei dem 43-Jährigen verlief positiv, Fahrzeugschlüssel und der polnische Fahrzeugschein wurden einbehalten. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.