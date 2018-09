Mannheim. (pol/rl) Zu einem Raubüberfall kam es in einem Hotel in der Keplerstraße am frühen Samstagmorgen. Laut Polizei betrat ein maskierter 40-jähriger Mann gegen 2.10 Uhr das Foyer eines Hotels. Er hatte eine Kapuze auf und seinen Kragen hochgezogen.

Der Mann drohte dem Angestellten damit, eine Waffe zu ziehen und forderte ihn auf ihm Geld zu geben. Der Angestellte zog sich daraufhin in einen Nebenraum zurück, woraufhin der 40-Jährige eine Geldschublade im Foyer öffnete und mehrere Hundert Euro heraus nahm.

Zwischenzeitlich hatte der Angestellte Verstärkung gerufen. Zusammen mit einem 34-Jährigen warfen sie den Räuber zu Boden und hielten ihn dort fest, bis die Polizei kam. Da sich der 40-Jährige wehrte, wurde der 34-Jährige leicht an der Hand verletzt.

Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fand die Polizei keine Waffe. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Überprüfung auf der Polizeiwache stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Räuber mit mehr als 1,3 Promille deutlich betrunken war. Am Sonntag kam er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.