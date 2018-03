Mannheim. (pol/rl) Nachdem er am Samstagnachmittag ein Spielcenter im Quadrat I 1 verlassen hatte, wurde ein 34-jähriger Mann auf dem Nachhauseweg am Treppenabgang zur Dalberg-Unterführung im Bereich H 7 von drei Männern überfallen. Die Täter drängten ihn an die Wand, bedrohten ihn mit einem Messer, nahmen ihm das Bargeld ab und flüchteten danach.

Der 34-Jährige erlitt Prellungen im Gesicht und eine Schnittverletzung. Bei den Tätern soll es sich um Schwarzafrikaner handeln, von denen einer eine auffällige rote Basecap mit einem A-Aufdruck trug. Möglicherweise wurde der 34-Jährige bereits während seines Aufenthalts in der Spielothek beobachtet und nach dessen Verlassen verfolgt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Mannheim unter der 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.