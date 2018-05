Mannheim. Bei einem Raub in Mannheim-Neckarau, hatte sich der Täter mit einem ehemaligen 80 Jahre alten Kampfsportler, am Mittwochnachmittag das falsche Opfer ausgesucht. Der 80-Jährige befand sich gegen 14 Uhr beim Spaziergang in Höhe der Markus-Kirche im Lohr, als ein 30-jähriger Mann auf ihn zu kam und die Herausgabe seines Bargelds forderte. Als der Räuber versuchte die Uhr seines Opfers abzustreifen und ihm an die Jackentasche fasste, setzte der 80-Jährige körperlich noch sehr vitale Mannheimer den Angreifer außer Gefecht. Da half es dem Räuber auch nicht, dass er immer wieder schrie: "Lass mich los, ich habe ein Messer, ich bring dich um!" Zeugen des Überfalls verständigten die Polizei. Das 80-jährige "Opfer" übergab den 50 Jahre jüngeren Räuber in die Hände der Ordnungshüter. Bei der anschließenden Durchsuchung des Täters fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana in dessen Jackentasche. Zudem ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,46 Promille. (pol/rl)