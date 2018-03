Mannheim. (pol) Ein 28-Jähriger ist am Mittwoch gegen 2.30 Uhr von zwei Männern geschlagen und beraubt worden. Erst durch das Eingreifen einer Frau, die die Täter begleitete, ließen sie von ihrem Opfer ab. Laut Polizei hatte der 28-Jährige in O7/N7 das Trio nach einer Zigarette gefragt. Während die Frau ihm eine gab, nahm einer der Männer den auf dem Tisch eines Cafés abgelegten iPod des Opfers und flüchtete. Der Mann verfolgte den Dieb und holte sich das Gerät zurück. Zurück im Café eskalierte die Situation. Die zwei Männer schlugen den 28-Jährigen nieder. Als er am Boden lag, traten sie auf ihn ein. Erst, als die Frau die Täter aufforderte, aufzuhören, ließen sie von ihm ab und flüchteten. Eine Fahndung verlief ergebnislos.