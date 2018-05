Mannheim-Neckarstadt. Als zwei Bewohner (25 und 23 Jahre) eines Wohnheims in der Neckarstadt am Sonntagabend, 29. Dezember, Karten spielten, kamen laut Polizei gegen 22.10 Uhr aus einem anderen Zimmer kurz darauf mehrere Personen hinzu, die den 25-jährigen nach Zigaretten fragten. Als dieser erklärte, dass er keine habe, kam es zu einem Wortgefecht, dass sich in den Flur verlagerte. Dort wurde der 25-Jährige von Personen aus der vermutlich siebenköpfigen Gruppe geschlagen und getreten. Die Mitglieder der Gruppe sollen im Alter zwischen 22 und 45 Jahren sein. Wer die Schläger waren, muss noch geklärt werden. (pol/rl)