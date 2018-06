Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr im Bereich des "Autoscooter" auf der Mannheimer Messe. Noch während der Fahrt mit den "Boxautos" kam es zwischen zwei Männern zum Streit. Nach der Fahrt wurde der 24-jährige Geschädigte von dem anderen Mann zur Rede gestellt. Jedoch war dieser in Begleitung drei weiterer Männer, die zwischenzeitlich Verstärkung geholt hatten, so dass letztlich bis zu zehn Personen um den 24-Jährigen standen. Diese attackierten den jungen Mann und dann einen Freund, der ihm zur Hilfe kam, mit Schlägen und Tritten. Auch nachdem die Beiden auf dem Boden lagen, traten die Angreifer weiter zu.

Erst als die Schläger bemerkten, dass ein Zeuge die Polizei verständigt hatte, flüchteten sie. Die beiden jungen Männer kamen mit Krankenwagen in Klinken. Der Haupttäter soll ein etwa 25-jähriger Schwarzhaariger mit "undercut" gewesen sein. Er soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß gewesen sein und hat eine kräftige Statur. Er trug eine weiße Jacke und sprach Deutsch mit Akzent. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zur Klärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich unter der 0621/33010 mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in Verbindung zu setzen.